Silifke’de 6 ayda 16 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde bu yılın ilk 6 ayında uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 46 kişiden 16'sının tutuklandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince 2017 Yılı Ocak ve Haziran aylarında ilçe genelinde sokak satıcılarına ve terörizmin finans kaynaklarına yönelik uyuşturucu madde operasyonlarında 2017 yılının ilk altı aylık süre içerisinde 46 şüpheli şahsın yakalandığı ve 16 şahsın adli makamlarca tutuklandığı 29 şüpheli şahsın serbest bırakıldığı bildirildi. 1 şüpheli şahsın firari olduğu yakalama çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Narkotik operasyonları neticesinde 28.575 gram esrar, 19,45 gram eroin, 1 adet ecstasy hap ve 37 kök Hint keneviri bitkisi, 700 gram kokain ve 1,3 gram metamfetamin ele geçirildi.