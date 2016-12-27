Silifke Mukaddem Mahallesi Parkı hizmete açılıyor

Silifke Belediyesi'nin sosyal yatırımları kapsamında projelendirilen ve yapımına başlanan 3 bin 100 metrekarelik Mukaddem Mahallesi Parkı'nda çalışmalar sürüyor.

İlçenin dört bir yanına yeni parklar kazandırmaya devam eden Silifke Belediyesi, bugüne kadar sosyal yaşam yerleriyle ilgili hiçbir hizmet almayan Mukaddem Mahallesi'ne modern bir park kazandıracak. İçerisinde dinlenme alanları, ahşap oyun grupları, havuz, tuvalet, kamelyalar, oturma alanları, oyun alanları ve yeşilliğiyle mahallelinin merakla beklediği parkın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Uzun yıllar hizmetlerden yoksun kaldıklarını belirten mahalle Muhtarı İbrahim Alşan, "İlk defa mahallemize böyle güzel bir park yapılıyor. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yollarımızın bakımını yaptıktan sonra çöplerimizin düzenli bir şekilde alınmasını sağladı. Şimdi de yapmakta olduğu park ile mahallemize ne derece önem ve değer verdiğinin kanıtıdır. Bizim mahallemize de diğer mahallelerdeki gibi böyle bir parkın yapılması bizleri ciddi manada çok sevindirdi. Çocuklarımız artık rahat ve güvenli bir şekilde bu parklarda oyunlarını oynayabilirler. Komşularımızla birlikte çayımızı içerken, hoş sohbetler yapabileceğimiz güzel bir buluşma yeri oldu. İlçemize yapılan yeni parklar, çocukların yanı sıra her yaştan vatandaşa hem spor yapma hem de dinlenme imkanı sağlıyor" dedi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise ihtiyaç duyulan mahallelerde park yapım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "Birçok mahallemizde zemin çalışması ve çocuk oyun gruplarının kurulumu yapıldı. Vatandaşlarımıza daha iyi ve daha yenilikçi hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Sizlerin destekleriyle şu ana kadar hizmet çıtamızı her geçen gün yükseltiyoruz. Dileriz, bu tesisimizle birlikte ilçemizin ve mahallemizin çehresi daha da güzelleşecek. Sizler bu hizmetlerin daha güzellerini hak ediyorsunuz. Bugüne kadar yapılan yatırımlar bundan sonra yapılacak hizmetlerin bir başlangıcı ve müjdeleyicisidir. Sizlerin de çocuklarınızla birlikte hoşça vakit geçirebileceğiniz, spor yapabileceğiniz, hafta sonlarınızı çok uzaklara gitmeden, Mukaddem Mahallesi mevkiindeki sosyal yaşam alanımızda geçirmekten memnuniyet duyacağınız bir tesisi kazandıracağız. Mukaddem Mahallesi'ne yapacağımız parkın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah kısa sürede tamamlayıp, bu parkımızı hizmete açacağız" diye konuştu.