Silifke Belediyesi soğuk kış günlerinde vatandaşların yanında oluyor

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, haftanın belirli günlerinde aileleri ziyaret ederek, hane sahipleriyle sohbet edip, onların sıkıntılarını dinliyor.

Bu kapsamda Sökün ve Kurtuluş mahallelerinde aile ziyaretleri gerçekleştiren Turgut, ailelerin ve çocukların yakın ilgisiyle karşılaştı. Silifke Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yaptığını belirterek, ziyaret ettiği ailelerle sohbet eden Turgut, "Her zaman olduğu gibi bu soğuk kış günlerinde de siz ailelerimizin ve çocuklarımızın yanındayız. Sosyal belediyecilik anlamında her zaman halkımızın yanında olup dertlerini ve sorunlarını dinleyerek, bu sıkıntılara çözüm üretmeye gayreti gösteriyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza hastaneye ulaşım hizmeti, öğrencilerimize nakdi yardım hizmeti, ihtiyaç sahibi ailelerimize odun yardımı, mahallelerde karla mücadele ve ulaşım hizmeti veren ekiplerimiz, sosyal marketimizden giysi ve kıyafet yardımı gibi birçok belediye hizmetlerimizi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Allah bu soğuk günlerde hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

Başkan Turgut'un sürpriz ziyaretinden memnun kalan aileler, "Başkanımız evlerimize kadar gelerek bizleri onurlandırdı ve mutlu etti. Birebir konuşarak sohbet ettik. Taleplerimizi ve sıkıntılarımızı direk olarak kendisine iletme fırsatı bulduk. Bu nazik ziyaretleri ve duyarlılığından dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinde Allah yolunu açık etsin" diye konuştular.