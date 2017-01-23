Silahla 2 kişinin yaralanmasına adli kontrol

Samsun'da silahla 2 kişinin yaralanması olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kardeş, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında eksi husumetten dolayı A.İ.(24) ve E.İ.(16) adlı kardeşlerin tabancayla ateş açması sonucu B.K.(23) ve U.B.(28) çeşitli yerlerinden vuruldu. Bu sırada yaralananların da tüfekle kendilerini vuran kardeşlerin araçlarına ateş açtıkları ve otomobilde maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yaralanan 2 kişi Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

A.İ. ve E.İ., kardeşler ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.İ. yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen kardeşler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.