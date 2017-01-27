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Siirt’te FETÖ soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Siirt’te FETÖ soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

SİİRT (İHA) – Siirt'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

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SİİRT (İHA) – Siirt'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında farklı tarihlerde ş zamanlı operasyonda yakalanarak adli makamlara sevk edilen bir öğretmen tutuklanırken, 2 öğretmen hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca görevdeyken gözaltına alınan 2 müdür yardımcısı, bir öğretmen ve görevden uzaklaştırılan bir öğretmen hakkında tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı verildi. Görevdeyken gözaltına alınan 2 öğretmen ise serbest bırakıldı.

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