Siirt’te FETÖ soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

SİİRT (İHA) – Siirt'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında farklı tarihlerde ş zamanlı operasyonda yakalanarak adli makamlara sevk edilen bir öğretmen tutuklanırken, 2 öğretmen hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca görevdeyken gözaltına alınan 2 müdür yardımcısı, bir öğretmen ve görevden uzaklaştırılan bir öğretmen hakkında tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı verildi. Görevdeyken gözaltına alınan 2 öğretmen ise serbest bırakıldı.