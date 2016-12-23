Siirt’te 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Siirt'te içtikleri meyve suyundan rahatsızlanan 13 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Doğan Mahallesi'ndeki bir ilkokulda eğitim gören 13 öğrenci içtikleri meyve suyundan rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 11 öğrenci özel hastaneye sevk edilirken, 2 öğrenci de Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mideleri yıkanıp serum takılan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.