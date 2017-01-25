Sezen: "Doların yükselmesi ayçiçek raf fiyatını yükseltti"

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, dolardaki artışın yağ fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi. Sezen, "Türkiye kendi yağ ihtiyacının sadece yüzde 40-50'sini üretebiliyor. O nedenle de ithal etmek zorunda" dedi.

Trakya Birlik Başkanı Rafet Sezen, ayçiçeği yağı zammı konusunda yaptığı açıklamada, "Döviz kurunun çok yukarı gitmesi yağ fiyatlarını yukarı taşıdı. Rafa da yansıdı bu durum. Ama birebir yansımadı. Şu anda 4 bin 200 lira ham yağın ton fiyatı. İthal fiyatları da o seviyelerde. Piyasada yani raflarda 4 bin 200 liradan işlem görmüyor. 3 bin 800-3 bin 900 liradan işlem görüyor. Nasıl olur derseniz? Herkes kendi elindeki, daha önce aldığı yağı karıştırarak satıyor. Bu denge bu şekilde sağlanıyor" dedi.

2016'da Trakya Birlik 297 bin ton ayçiçeği aldı

2016 yılında Trakya Birlik'in 297 bin ton ayçiçeği aldığını belirten Sezen, "Bunun karşılığında 510 milyon TL ortağımıza Eylül ayında ödeme yaptık. Ortaklarımıza hiç borcumuz kalmadı. Bundan elde edilecek ham yağ da ortalama yüzde 40'tan hesaplandığında 300 bin ton ayçiçek yağı yapar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye net ithalatçı bir ülke"

Türkiye'nin mutfakta nebati yağ ihtiyacının yaklaşık 700-750 bin ton olduğunu ifade eden Sezen, "Türkiye'nin genel toplamına baktığımızda, diğer sektörleri de koyduğumuzda Türkiye'nin 1 milyon tonun üzerinde rafine yağa ihtiyacı var. Bir de Türkiye'de ithal ve ihraç edilen yağ var. O da ortalığı karıştırıyor zaten. Temel sıkıntı ithalat ve ihracat konusunda yaşanıyor. 45 milyon nüfusu olan Ukrayna, ürettiği çiçeğin çok az bir kısmını 2 milyon tonunu kendisine ayırıyor. Geri kalanını satıyor. Dünya piyasalarını direkt olarak etkiliyor. Türkiye net ithalatçı bir ülke. Türkiye kendi yağ ihtiyacının sadece yüzde 40-50'sini üretebiliyor. O nedenle de ithal etmek zorunda. Dengeleri bozan bu" dedi.