Sezen: “Buğdaya enflasyon oranında fark verilmesini bekliyoruz”

AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yıl alım yapıp yapmayacağı ve hububat fiyatlarına dair değerlendirmede bulundu.

TMO'nun her zaman olduğu gibi bu yılda çiftçinin yanında olacağını belirten Sezen, "TMO, bu yıl buğday alımı yapacaktır. Bu konuda, herhangi bir tereddüt söz konusu değildir. Çiftçimizi bu yılda mağdur etmeyeceğiz. TMO geçen yıl sadece Trakya bölgesinde alım yaptı ancak, bu yıl tüm Türkiye'de alım yapacak. İnşallah çiftçinin beklentilerini karşılayacak bir fiyatta oluşur. Hatırlanacağı gibi bizim bölgenin buğday fiyatı geçen yıl 91 kuruştu. Bu yılda beklentimiz, enflasyon oranında bir farkın verilmesidir. Bakanlık ve TMO arasında fiyat konusunda görüş alışverişinde bulunuluyor. Çiftçimizin mutlu olması için elimizden geleni yapacağız. Bu yıl buğdayda verimlerin çok iyi olduğunu gözlemliyoruz. Çiftçi açısından bereketli bir sezonun olmasını diliyorum" dedi.

"Sistem oturdu"

Çeltik üreticilerinin de bu yıl iyi bir sezon geçirmelerini dileyen Rafet Sezen, "Çeltikte bu yıl sıkıntının olacağını düşünmüyorum. Çeltikte önceki yıllarda sistemin oturmamasında kaynaklı zorlanmalar yaşanmıştı. Ancak, geçen yıl sistem oturdu. TMO, piyasalar kötü olduğunda devreye giriyor. Sibop görevini görüyor ve bu yıl çeltik ekimi yapan çiftçimizde sıkıntı yaşamayacaktır" diye konuştu.

AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, ülkemizin daha huzurlu ve refah içerisinde olmasını, çiftçilerin de, bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini temenni etti.