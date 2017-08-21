Seyir halindeki saman yüklü tır yandı

Gaziantep'te seyir halinde bulunan saman yüklü tır, elektrik tellerine temas edince alev aldı.

İddiaya göre, Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Elif kırsal mahallesinde seyir halinde Bünyamin Yılmaz yönetimindeki 71 EP 752 plakalı saman yüklü tır, sokak aydınlatma direkleri arasındaki elektrik tellerine temasıyla alev almaya başladı. Tırın dorsesinden dumanların yükseldiğini gören sürücü, tırı yol kenarına park ederek mahalle sakinleriyle birlikte yangını söndürmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Araban ilçesi itfaiye ekipleri, alev topuna dönen saman yüklü tırı söndürmek için çalışma başlattı. Alev alan saman balyalarının sağa sola dağılmasıyla birlikte geniş alana yayılan yangın bölgesindeki evlerde yaşayan mahalle sakinleri korkulu anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar, çıkan dumandan etkilendi. Mahalle sakinleri ve olay yerine çağrıla itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonunda zorlukla kontrol altına alınan yangında saman yüklü tır yanarak küle döndü.