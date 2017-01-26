Seyir halindeki arazi aracı alev alev yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde içerisinde iki kişinin olduğu arazi aracı, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alev alev yandı.

Olay, D-100 Karayolu Yenidoğan mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamza Y. idaresindeki 41 KY 312 plakalı arazi aracından, D-100 karayolu İzmit istikametinde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Çıkan dumanları fark eden sürücü, aracını durdurarak oğlu ile birlikte aracından indi. Dumanın nereden çıktığını tespit etmek için motor kaputunu açmaya çalışan sürücü birden yükselen alevleri görünce aracından uzaklaştı. Çevredeki iş yerlerinden aldığı yangın tüpleriyle aracına müdahale eden sürücü başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerle eriyen motor kaputunu zor da olsa açmayı başararak alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından alevler kısa sürede söndürülürken, yaralananın olmadığı yangında motor kısmı tamamen yanan arazi aracı büyük hasar gördü.