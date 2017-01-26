Sevinirken gol yediler

Gaziantep Büyükşehir A2 takımının kalecisi kurtardığı penaltı golü sevincini takım arkadaşıyla paylaşınca, kendi kalesine gol attı. Yaklaşık 1.5 yıl önce oynanan müsabakadaki ilginç gol, sosyal medyaya düşünce günün en çok izlenen videosu oldu.

Gaziantep GASKİ Tesisleri'ndeki sahada yaklaşık 1.5 yıl önce oynanan A2 karşılaşmasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Denizlispor maçında ilginç bir gol atıldı. Mücadelede penaltı vuruşunu kurtaran Gaziantep Büyükşehir Belediyesporlu kaleci Ökkeş'in kendisini tebrik eden defans oyuncusu Ahmet'e sarılarak, sevinmesi esnasında kucağındaki top düşerek, kale çizgisini geçti. Kaleci Ökkeş, tüm çabalarına rağmen topu çevirmeyi başaramazken, hakem gol kararını verdi.

Görüntülerin yaklaşık 1.5 yıl sonra sosyal medyada paylaşılması ise günün en çok izlenen videosu oldu. Spor kamuoyu tarafından da büyük ilgi gören video, sosyal medya kullanıcılarının yorum ve esprilerinin de hedefi oldu.

Öte yandan olayın kahramanları Kaleci Ökkeş'in Hatay'da futbol hayatını sürdürdüğü öğrenilirken, defans oyuncusu Ahmet'in ise BAL Ligi'nde mücadele eden bir Gaziantep takımında forma giydiği öğrenildi.