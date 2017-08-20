Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Osmaniye'de serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren iki kuzenden biri boğuldu.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Abdullah Orçan (13) ile amcasının oğlu Bilal Şamil Orçan, Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılarak nehirde boğulma tehlikesi geçiren Bilal Şamil Orçan kendi çabaları ile çıkmayı başarırken amcasının oğlu Abdullah Orçan ise (13) akıntıya kapıldı.

Abdullah Orçan'ın cesedi, Osmaniye AFAD, Jandarma ve Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı arama ve kurtarma ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu nehirden çıkarıldı. Kendi çabasıyla sudan çıkmayı başaran amcasının oğlu Bilal Şamil Orçan ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.