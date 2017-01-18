Serdar Ortaç Uludağ’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Whitefest Gençlik Festivali kapsamında Uludağ'da sahne alan Serdar Ortaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. "Gıybet" şarkısıyla sahneye çıkan Ortaç'a, 2 kadın dansçıda eşlik etti. İki saati aşkın programı süresinde eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren şarkıcı, kendisini izleyen yaklaşık bin kişiyi oturtmadı. Ortaç, dansçılarıyla beraber yaptığı dans şovlarıyla beğeni toplarken, hayranlarından büyük alkış aldı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Serdar Ortaç" Türkiye'nin en büyük gençlik festivali her sene Uludağ'da yapılıyor. Az sonra sahne alacağım İnşallah güzel bir sahne olacak " dedi.

" AŞKIN YAŞI OLMAZ "

Basın mensuplarının Hande Yener ve sevgilisi Ümit Cem Şenol arasındaki yaş farkını nasıl buluyorsunuz sorusuna Ortaç şöyle cevap verdi." Bence yaş farkı önemli değildir. Gönülde yaş olmaz, erkekte pek sorun edilmiyor ama kadınının büyük olması bizim toplumda sorun oluyor. Gereksiz bence sevmişler birbirlerini. Benim annem ve babam arasında 15 yaş fark var aşkın yaşı yoktur " dedi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Ortaç Amerika dönüşü albüm çalışmalarına başlayacağını da belirtti.