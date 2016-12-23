Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,5080 liradan, euro ise 3,6660 liradan güne başladı.
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Serbest piyasada dolar 3,5080 liradan, euro ise 3,6660 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5060 liradan alınan dolar 3,5080 liradan, 3,6640 liradan alınan euro ise 3,6660 liradan satılıyor. Önceki kapanışta doların 3,5140, liradan, euro ise 3,67 liradan satılmıştı.
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