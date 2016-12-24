Seramiksan kupada da kazandı
VESTEL Venüs Sultanlar Ligi'nde ilk yarısını Çanakkale Belediyespor galibiyetle tamamlayan Turgutlu temsilcisi Seramiksan, Kupa Voley'de 1. tur ilk maçında...
VESTEL Venüs Sultanlar Ligi'nde ilk yarısını Çanakkale Belediyespor galibiyetle tamamlayan Turgutlu temsilcisi Seramiksan, Kupa Voley'de 1. tur ilk maçında Sarıyer Belediyespor'u tie-break setinde 3-2 yenerek ikinci maç öncesi avantaj yakaladı.
Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 13-25, 25-20, 18-25 ve 15-11'lik setlerle sona erdi. Ev sahibi ekip maçtan sonra galibiyet sevincini seyircisiyle paylaştı. Bu müsabakanın rövanşı çarşamba günü oynanacak.
Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Yavuz Aydemir x, Hakkı Demiralay xx
Seramiksan: Cansu xxx, Nizetich xxx, Meryem xxx, Desislava xx, Ceyda xxx, Tow Arnett xxx, Elif (L) xxx, (Sedef xx, Selime xx, Sıla xx)
Sarıyer Belediyespor: Esra xx, Selin xx, Eva xx, Arelya xx, Çağla xx, Alexis xxx, Funda (L) xx, (Rida xx, Zülfiye x, Melike x, Miniriye x)
Setler: 25-19, 13-25, 25-20, 18-25, 15-12
Süre: 119 dakika (24, 23, 26, 28, 18)
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