Şenkaya Kaymakamı Dereci: "Bölgenin gelişmesinde hayvancılığın rolü büyük"

Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, yörenin kalkınması için en önemli unsurun hayvancılığın geliştirilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Yusufeli Kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde Çoruh Havzasını yakından tanıma fırsatı bulduğunu aktaran Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, "Şenkaya ilçesinde göreve başladığımda zaten bölgeyi yakından tanıyordum. Burası hayvancılık için en ideal yörelerden birisi. Otlak ve meralarına bakıldığında burada hayvancılık için bulunmaz bir ortam var." dedi.

İlçe ekonomisinin önemli bölümünü ilçe genelinde yapılan hayvancılığın oluşturduğunu kaydeden Kaymakam Dereci, "Ancak gördüğüm kadarıyla ilçemizdeki hayvancılık faaliyeti henüz yeterli seviye de değil. Herkes kendi çapında küçük işletmeler halinde bu işi yapıyor. Profesyonel ve büyük çapta bir üretim maalesef söz konusu değil. Bu işletmeler kendi olanaklarıyla hayvancılık yapmaya çalışmaktadırlar. Bunun sonucu olarakta işletme maliyetleri yüksek oluyor. Doğal olarak bu durum hem hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza hem de ilçe ekonomisine arzu edilen katkıyı tam anlamıyla sunamıyor. Ülkemiz topraklarının daha verimli kullanılması ve çiftçilerimizin refahının artırılmasına profesyonel hayvancılığın gelişmesine bağlıdır." diye konuştu.