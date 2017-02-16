Konya-6 °C

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Şemdinli’de taşımalı eğitime kar tatili
Şemdinli’de taşımalı eğitime kar tatili

Şemdinli’de taşımalı eğitime kar tatili

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edildi.

A+A-

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edildi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şemdinli'de taşımalı eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelinde taşımalı hizmetle eğitim veren okullarda eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.