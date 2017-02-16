Şemdinli’de taşımalı eğitime kar tatili
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edildi.
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edildi.
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şemdinli'de taşımalı eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelinde taşımalı hizmetle eğitim veren okullarda eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.
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