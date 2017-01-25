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Şemdinli’de kar yağışı

Şemdinli’de kar yağışı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışların belli aralıklarla 3 gün boyunca etkisini sürdüreceği öğrenilirken, belediye ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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