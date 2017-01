Selçuk’ta memur ve işçileri sevindiren sözleşme

Selçuk Belediyesi ile Tüm Yerel Sen ve Belediye İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme kapsamında memur kadrosunda çalışanların maaşında devlet memuru aylığının yüzde 100'ü oranında sosyal denge tazminatı, kadrolu işçilerin maaşında ise yüzde 12 oranında artış sağlanacak.

Selçuk Belediyesi ile Tüm Yerel Sen ve Belediye İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. Selçuk Belediyesi'nde çalışan memur ve kadrolu işçileri kapsayan toplu sözleşme imza törenine Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı ve belediye çalışanlarının yanı sıra Tüm Yerel Sen Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Dr. Hakan Kıran ve Belediye İş Sendikası Çevre Belediyeler Şube Başkanı Burçin Şahin Sarı da katıldı. İmzalanan sözleşme gereğince memur kadrosunda çalışanların maaşında devlet memuru aylığının yüzde 100'ü oranında sosyal denge tazminatı, kadrolu işçilerin maaşında ise yüzde 12 oranında artış sağlanacak.

"Şartlarımızı zorladık"

İşçi ve memur temsilcileriyle imzalanan toplu sözleşme öncesi bir konuşma yapan Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, "Her iki sendikayla da şartlarımızı zorlayarak iyi olduğunu düşündüğümüz bir sözleşme imzalıyoruz. İnşallah koşullarımız daha iyi olduğu zaman daha da iyi sözleşmeler yapılacaktır. Bu imkanlar ölçüsünde biz bunun üzerine çıkarak bu sözleşmeleri gerçekleştirdiğimizi rahatlıkla ifade edebilirim. Geçen yıl işçi arkadaşlarımızla yaptığımız sözleşmeler arasında belediyeler arasında hemen hemen en iyi sözleşmelerden birisini yaptık" dedi.

"İşçi hakkından tasarruf edilemez"

Türkiye'de yaşanan terör olaylarına bağlı olarak Selçuk'un turizm gelirlerinde yüzde 65 oranında bir düşme olduğunu belirten Başkan Bakıcı, "Her zaman söylüyorum emek yüce bir değerdir. Ama üreten emek çok daha yüce bir değerdir. Emeği üreten insandır, sermaye farklı bir olgudur. Üretimden en fazla payı alması gereken husus emektir. Çünkü her şey insan içindir. Emeği üreten insandır. Sermayeyi stoklayabilirsiniz ama emeği stoklayamazsınız. Emek gününde saatinde zamanında kullanılması gereken bir beşeri sermayedir. Dolayısıyla o emeğe hakkının her zaman verilmesi gerekir" diye konuştu.

"Öncelik iş sağlığı"

İşçinin hakkından kesinlikle tasarruf edilemeyeceğine belirten Başkan Bakıcı, şunları söyledi: "Bu sözleşmede eksiklerimiz vardır. Onların da telafisini inşallah koşullar iyileştikçe vereceğiz. İşçinin hakkından tasarruf etmeyi düşünen bir zihniyeti reddediyorum. İş sağlığı iş güvenliği birinci derecede önemlidir. Eğer iş sağlığı açısından sorun olabilecek bir iş varsa yapılmamalıdır. Çünkü öncelikli olan insandır, öncelikli olan çalışandır."

"Mesele binaları dikmek değil, mesele insanı sahiplenmektir"

Selçuk Belediyesi'nin giderlerinin önemli bir kısmını personel giderleri oluşturduğunu, bu konuda yoğun eleştiriler aldıklarını belirten Bakıcı, şöyle devam etti: "Biz büyük bir aileyiz. Onun için bunun gereğini hep birlikte yerine getirmek zorundayız. "Yatırımlarımızı kendi bütçemizden değil; bakanlığın, valiliğin, diğer kurum ve kuruluşlardan aldığımız destekle yapalım ama işçimize parasını verelim" dedik. İstihdam olanağının çok düşük olduğu, mevsimlik çalışmanın yaygın olduğu bir ilçedeyiz. Buradaki yatırımları arttırarak, sürekli çalışmayı sağlayarak bu yapıyı kırabiliriz. O sürece kadar belediyenin görevi vatandaşın istihdamına katkı sunmaktır. Mesele insanı sahiplenmektir. Mesele binaları dikmek değildir."

"Başkana biat etmeyin, kuruma sahip çıkın"

Memur ve işçi personelin yanı sıra hizmet alımı personele de sahip çıktıklarını belirten Başkan Bakıcı, "Geldiğim ilk günden itibaren dediğim gibi tek isteğim çalışanların kuruma sahip çıkmasıdır. Başkana biat etmeyin. Kuruma sahip çıkın. Kurumu, işinizi sahiplenin. Herkes işine gücüne baksın. Halk bizden iş bekliyor. Bugün hem işçilerimizle, hem de memurlarımızla çok iyi koşullarda yaptığımız sözleşmedir. Şartlar iyileştikçe üstüme koyacağız. Dolayısıyla bu sözleşmenin hepimize hayır getirmesini diliyorum. Onun için birbirimize sahip çıkalım, kurumumuza sahip çıkalım. Önce kurum diyoruz" dedi.

"Başkan Bakıcı elinden geleni fazlasıyla yaptı"

İmza töreni öncesi konuşma yapan Tüm Yerel Sen Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Dr. Hakan Kıran da "Memur, işçi ve taşeron işçilerimizin tamamının refah düzeyinin artırılması bizim temel amacımız. Bunun sağlanması için şartları zorladık. Başkanımızın da elinden geldiğini fazlasıyla yaptığına inanıyorum. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha iyi sözleşmelere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Tatmin edici bir sözleşme oldu"

Belediye İş Sendikası Çevre Belediyeler Şube Başkanı Burçin Şahin Sarı ise, "Başkan Bakıcı emek yanlısı, emeği görmezden gelmeyen bir belediye başkanı olduğunun altını çizerek sözlerine başladı. İller Bankası'nın ilçe belediyelerden kesmiş olduğu payın artması ile ilçe belediyelerimiz ciddi sıkıntılar yaşıyor. Günümüz Türkiyesi'ne baktığımızda memnun edici, tatmin edici bir sözleşme olduğu inancındayız. Başkan Bakıcı'ya tekrar teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından sendika temsilcileri ve Başkan Bakıcı ilgili sözleşme metinlerini imzalayarak, törene katılan işçi ve memurlarla birlikte pasta kesti.