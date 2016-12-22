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Selçuk Üniversitesi'nde kar tatili

Selçuk Üniversitesi'nde kar tatili

Selçuk Üniversitesi kar yağışı nedeniyle Cuma günü (yarın) tatil edildi.

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Selçuk Üniversitesi kar yağışı nedeniyle Cuma günü (yarın) tatil edildi. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nden şu açıklama yapıldı:  Olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Aralık 2016 Cuma günü Üniversitemiz genelinde (Silifke - Taşucu MYO hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Tüm öğrencilerimize duyurulur.

 

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