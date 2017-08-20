Seki Yağlı Güreşleri’ni İsmail Balaban kazandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Seki mahallesindeki Zümrüt Çayırı'nda düzenlenen güreşlere, 642 pehlivan katıldı. Tarihi Kırkpınar'ın son başpehlivanı Antalyalı İsmail Balaban, finalde Antalya'lı Orhan Okulu karşılaştı. Balaban, büyük çekişme içinde geçen karşılaşmayı kazanarak Seydikemer'in başpehlivanı oldu.

Seydikemer Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel 26. Yayla Seki Yağlı Güreşleri, Kuran-ı Kerim okunarak başladı. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği güreşleri izlemek için çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce kişi, Seki mahallesinde buluştu.

Güreşleri Ak parti Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer, Nihat Öztürk, MHP Milletvekili Mehmet Erdoğan, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık'ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkan ve üyeleri izledi. Yağlı güreşlerine Kırkpınar'ın 38 başpehlivanı ile birlikte 642 güreşçi katıldı. Güzel bir havada çekişmeli, heyecanlı ve kıran kırana geçen güreşlerde pehlivanlar izleyenlere unutamayacakları güreşler sergiledi.

Güreş Ağalığı'nı Harun Gürhan kazandı

Güreş Ağalığı ihalesine 6 iş adamı katılırken, ihaleyi 125 bin TL'ye İş adamı Harun Gürhan kazandı. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz yaptığı konuşmada, ata sporu yağlı pehlivan güreşlerini gelecek nesillere aktarmak için etkinliği organize ettiklerini söyledi. Bölge halkının güreşlere yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Otgöz, "Kırkpınar'ın en iyi pehlivanlarını Seki'ye getirdik. Er Meydanı'mız sabahtan bu yana çok çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yaptı" diye konuştu.

Pehlivanlar 100 metrelik Türk Bayrağı açarak terörü lanetledi

Terör olaylarını lanetleyen baş pehlivanlar, şehitlerimiz için 100 metrelik Türk Bayrağı açarak saha içinde tur attılar. Pehlivaları izleyenler de ayakta alkışladı.

26. Seki Yağlı Güreşleri, tarihi Kırkpınar Güreşleri'ni de aratmadı. Güreşlerde başpehlivanlık için İsmail Balaban ile Orhan Okulu karşılaştı. İzleyenlerin büyük heyecanla izlediği final güreşi yaklaşık 1 saat sürdü. Puanlamaya giden 2 güreşçi dakikalarca birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı. İsmail Balaban, rakibi Orhan Okulu'yu puanlama içerisinde yaptığı atakla puan alarak yenmeyi başardı. Balaban, karşılaşma sonrasında büyük bir sevinç yaşadı. Başpehlivan Balaban yaptığı açıklamada, "Geçen 2 yıl burada güreşlerde birinci olmayı başardım. Hedefim burada üçüncü kez başpehlivan olup altın kemerin sahibi olmaktı. Hedefime ulaşıp altın kemerin sahibi olduğum için çok mutluyum" dedi.