Şehitkamil’den anneleri duygulandıran ziyaret

Şehitkamil Belediyesi, uyguladığı "Merhaba Bebek" projesi kapsamında bugüne kadar on binlerce bebeğe ulaştı. Şehitkamil Belediyesi, sadece ilçe merkezindeki mahallelerde değil, ilçe merkezinden çok uzak mahallelerde de dünyaya gelen bebeklere ulaşıyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan insan odaklı hizmetler, her yaşa hitap ediyor. Çok sayıda başarılı projeyi aynı anda yürüten Şehitkamil Belediyesi, hayata geçirdiği "Merhaba Bebek" projesi ile özellikle annelerin yüzünü güldürüyor. Şehitkamil Belediyesi, "Merhaba Bebek" projesi kapsamında bebek sahibi olan ailelerin evlerine ziyaretler gerçekleştiriyor. Aileleri en mutlu günlerinde ziyaret eden Şehitkamil Belediyesi, yeni doğan bebeklerin çeşitli ihtiyaçlarını temin edip ailelere hediye paketi olarak sunuyor. 2016 yılı içerisinde 15 bin 500 bebeğe "merhaba" diyen Şehitkamil Belediyesi, proje kapsamında bugüne kadar 42 bin bebeğe ulaştı.

Böyle bir ziyaret beklemiyordum

İlçe merkezinden uzakta ikamet etmelerine karşın Şehitkamil Belediye'sinin kendilerine ulaştığını kaydeden ev hanımı Halise İnce, sürpriz ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Halise İnce, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na bizi unutmadığı için çok teşekkür ederim. Belediyemizin personeli evimize geldi. Başkanımızın selamı ile geldiler. Evimiz, ilçe merkezinden uzaktadır. Buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyorum. Allah, kendilerini başımızdan eksik etmesin. Böyle bir ziyaret beklemiyordum. Bizim için güzel bir sürpriz oldu. Beni ve bebeğimi unutmadıkları için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkanımıza bizi unutmadığı için teşekkür ediyorum

Anne olma sevincini ikinci kez yaşayan ev hanımı Sümeyye Büyükoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Sümeyye Büyükoğlu, "Şehitkamil Belediyemizin görevlileri, kırsal mahallede ikamet etmemize rağmen evimize geldi. Bebeğim için elbise, boy ölçer, ateş ölçer getirdiler. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na uzakta olmamıza rağmen bizi unutmadığı için çok teşekkür ediyorum. Hediyeleri için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.