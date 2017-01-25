Şehitkamil’de sertifika heyecanı

Gaziantep'te "Sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma" konulu eğitim seminerlerine katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Şehitkamil Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetler Genel Müdürlüğünce yürütülen Aile Eğitimi Programı çerçevesinde "Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Koruma Eğitimi" seminerlerine katılan kursiyerlere sertifikaları verildi. Gelecek nesillerin sağlıklı, mutlu ve bilinçli bir aile oluşturması amacı ile düzenlenen ve 2 ay süreyle verilen seminerlerde, aileler önemli bilgiler verildi.

70 kursiyere sertifikaları verildi

Şehitkamil Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetler Genel Müdürlüğünce yürütülen Aile Eğitimi Programı çerçevesinde, Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı 2 Aile Merkezinde eğitim gören kursiyerlere eğitmen Eda Çiftçi tarafından, 2 aylık bir süreyle "Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Koruma Eğitimi" hakkında seminerler verildi. Düzenlenen seminerlerle aileler, aile içi iletişim konusunda, çocuklarıyla iletişim konusunda, çocukların toplum içerisinde nasıl davranması hakkında önemli bilgilere sahip oldular. 2 ay boyunca düzenlenen seminerler sonunda toplam 70 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Düzenlenen seminerlerin kendileri açısından önemli olduklarını dile getiren kursiyerler, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Koruma Eğitimlerine katılarak önemli bilgilere sahip olduk. Özellikle çocuklarımıza nasıl davranmamız konusunda, onlara herhangi bir yapmış olduğu hatayı sert tepkilerle değil, onların psikolojisini bozmadan iletişim kurmamız gerektiği hakkında bilgiler edindik. Bu tür seminerlerin hem bizler açısından hem de çocuklarımız açısından olumlu oldu. Bizlere bu tür hizmetleri sunan Şehitkamil Belediye Başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve bizlere bu tür seminerleri veren hocamıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.