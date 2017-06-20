Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın baba evine meslektaşlarından ziyaret

Balıkesir'in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Batman'ın Kozluk İlçesinde belediye başkanının aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesine İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Körfez Anadolu Lisesi Müdürü Sedat Avcı, Edremit Anadolu lisesi Müdürü Özgür Yenigökçe, Müzik öğretmeni Mustafa Çakmak, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İsmail Yaşar ve Şehit Öğretmenin sınıf öğretmenliğini yapan Cevahir Çivrilli ile birlikte taziye ziyaretinde bulundu.

Lise eğitimini Edremit'te tamamlayan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesine yapılan taziye ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, "İnsanoğlunun inancı var. İnancımız olmasa hakikaten evlat acısı kabul edilemez bir acı" dedi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İsmail Yaşar tarafından Kuran-ı Kerim okundu.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın evinden ayrılırken İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ailenin acısını derinden paylaştıklarını belirterek, "Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.