ŞEHİT ALTIPARMAK YARIN DEFNEDİLİYOR

Suriye'de gerçekleşen El Bab operasyonunda DAEŞ'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak yarın memleketi Seydişehir'de defnedilecek. Şehit Astsubay Okan Altıparmak için ilk tören saat 10.00'de Gaziantep'te yapılacak. Şehit Altıparmak'ın cenazesi askeri uçakla naaşı İstanbul'a daha sonra da Konya'ya gönderilecek. Şehit Okan Altıparmak için Konya'da askeri karşılama töreni düzenlenecek. Şehit Okan Altıparmak Seydişehir'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Taraşçı Şehitliği'ne defnedilecek.

İBRAHİM BÜYÜKEKEN