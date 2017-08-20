Şehidin cenaze namazını babası kıldırdı

Bursa'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Er Muhammed Cevat Yeşilkaya için memleketi Iğdır'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi, imam olan babasının kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

Küllük köyü Camisi'nde düzenlenen törene Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakçı, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, çok sayıda vatandaş ve şehidin yakınları katıldı. Iğdır Havalimanına getirilen şehit Yeşilkaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı ailesi ve sevenlerinin yoğun katılımı ile konvoy eşliğinde Iğdır'a bağlı küllük köyüne götürüldü. Köy imamı olan şehidin babası Musa Yeşilkaya tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası yoğun katılım ile Iğdır'a bağlı küllük köyü mezarlığında gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.