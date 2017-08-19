Sazlık yangını ilçeyi duman altında bıraktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, çıkan sazlık yangını ilçeyi duman altında bırakırken büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Dalyan mevkiinde bulunan sazlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yazlık evlere kadar dayanan yangına, söndürme helikopteri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 7 tane arazöz ile Edremit Belediyesine ait bir kepçe müdahale etti. 10 dekarlık sazlık alan yandı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun gayreti ve havadan müdahale sonucu yangın, yazlık evlere 20 metre kala kontrol altına alınırken facia önlendi. İtfaiye yangının yazlıklara sıçramaması için yoğun gayreti dikkat çekti. Bölge duman altında kalırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında, 10 dekarlık sazlık alan yandı.