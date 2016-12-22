SAÜ’de “Erasmus Bilgilendirme” toplantısı yapıldı

Sakarya Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılmak isteyen öğrencilere yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nden Uzman Abdullah Nalbantoğlu konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda konuşan Abdullah Nalbantoğlu, öğrencilere Erasmus Öğrenim Hareketliliği uygulamasından bahsederek, "Bu uygulama, Avrupa Birliği ülkelerindeki anlaşmalı olduğumuz üniversitelere gidilerek, bir akademik yıl içerisinde bir veya iki dönemin bu üniversitelerde geçirilmesidir. Gittiğinizde üniversitenizde yıl kaybetmeden eğitim alacaksınız. Yani buradaki eğitiminizi orada alacaksınız" dedi. Nalbantoğlu, yeni dönem başvurularının 16 Şubat'ta ilk ders ortalamaları çıktığında alınmaya başlanacağını, gitmeden önce ders eşleştirme süreci olacağını, hazırlık öğrencilerinin ise başvuru yapamayacağını anlattı.

Erasmus kapsamında öğrencilere destek amaçlı verilen hibelere de değinen Nalbantoğlu, "Verilen hibeler sizin oradaki tüm geçim masraflarınızı, yolunuzu, kalacak yerinizi karşılayacak bir meblağ değil. Bunu öncelikle kafanızda şekillendirin. Çünkü bunlar destek amaçlı size verilen miktarlardır" diye konuştu.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.