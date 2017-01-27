SATSO üyelerinden kan bağışı

Sakarya Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına SATSO meclis üyeleri, personel ve üyelerden de destek geldi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve Türk Kızılay'ı Sakarya Şubesi işbirliği ile tertip edilen Kan Bağış organizasyonunda Ocak ayı olağan meclis toplantısı öncesi meclis üyeleri ve personel kan bağışında bulundu. Kan bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya ve kan bağışı yapmaya davet eden Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul "Türk Kızılayı Sakarya Şubesi ile güzel bir işbirliğimiz var. Meclis öncesinde kan bağışında bulunan hayat kurtarmak için adım atan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Camiamızın bu konudaki hassasiyeti uyarlılığı ve Türk Kızılayı ile işbirliği devam edecek" dedi.