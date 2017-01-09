Sason’da 8 sığınak içindeki malzemelerle imha edildi
Batman'ın Sason ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınak içindeki yaşam malzemeleriyle birlikte...
A+A-
Batman'ın Sason ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınak içindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sason ilçe kırsalında yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında 8 adet sığınağın tespit edildi. Açıklamada, sığınıkların içerisinde bulunan bir sırt çantası, 2 şemsiye, 3 halı, 36 pil bloğu, 19 adet örgütsel doküman ve bol miktarda giyim ve gıda malzemesiyle birlikte imha edildiği belirtildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.