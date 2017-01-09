Sason’da 8 sığınak içindeki malzemelerle imha edildi

Batman'ın Sason ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınak içindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sason ilçe kırsalında yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında 8 adet sığınağın tespit edildi. Açıklamada, sığınıkların içerisinde bulunan bir sırt çantası, 2 şemsiye, 3 halı, 36 pil bloğu, 19 adet örgütsel doküman ve bol miktarda giyim ve gıda malzemesiyle birlikte imha edildiği belirtildi.