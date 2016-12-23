Sason’da 5 bin 170 öğrenciye kışlık giyim yardımı yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde eğitim gören 5 bin 170 öğrenciye kışlık giyim yardımı yapıldı.

Sason İlçe Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere temin edilen kıyafetler, öğrencilere ulaştırıldı. Yapılan giyim yardımıyla ilçe merkezi ve köylerde okuyan toplam 5 bin 170 ihtiyaç sahibi öğrenci kışlık yeni kıyafetlerine kavuştu. İlçe kaymakamı Tekin Dundar, ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü yardımı yaptıklarını belirtti.