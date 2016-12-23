Sason’da 5 bin 170 öğrenciye kışlık giyim yardımı yapıldı
Batman'ın Sason ilçesinde eğitim gören 5 bin 170 öğrenciye kışlık giyim yardımı yapıldı.
A+A-
Batman'ın Sason ilçesinde eğitim gören 5 bin 170 öğrenciye kışlık giyim yardımı yapıldı.
Sason İlçe Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere temin edilen kıyafetler, öğrencilere ulaştırıldı. Yapılan giyim yardımıyla ilçe merkezi ve köylerde okuyan toplam 5 bin 170 ihtiyaç sahibi öğrenci kışlık yeni kıyafetlerine kavuştu. İlçe kaymakamı Tekin Dundar, ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü yardımı yaptıklarını belirtti.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.