Saruhanlı’da engellilerin yüzü güldü

Sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü hizmetlerle engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükselten Manisa Büyükşehir Belediyesi, 6 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Manisa'nın il genelinde dev yatırımları bir bir hayata geçirerek şehrin çehresini değiştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü hizmetlerle de vatandaşların takdirini topluyor. Bu çerçevede Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşların sosyal hayata entegre olabilmeleri amacıyla Saruhanlı ilçesinde Nejla Konteş, Saniye Kırkaş, Kaside Akyiğit, Ahmet Ali Şengüler ve Fatma Sarıkaş'a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de ilçeyi ziyaret ederek Fatma Sarıkaş ve Nejla Konteş'e akülü tekerlekli sandalyeleri teslim etti. Genç'e Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergun Aksoy ve İlçe Koordinasyon Şube Müdürü Nuri Güncan da eşlik etti

Sosyal belediyeciliğin gerekliliğini yerine getirdiklerinin altını çizen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün direktifleriyle 17 ilçemizde yatırımlarımız hızla devam ediyor. Tabii ki belediyecilik bununla bitmiyor. Sosyal belediyecilik yönümüzle de bu anlamda ihtiyacı olan engelli bireylerimize akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın toplumla kaynaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce yaptığımız gibi üzerimize ne görev düşüyorsa bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Bu duygularla vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler temenni ederim" ifadelerinde bulundu.

Tekerlekli sandalye yardımının kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirten Fatma Sarıkaş'ın kızı Fatma Özdoy ve Nejla Konteş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.