Sarımsak taneyle satılır oldu

EDİRNE (İHA) – Edirne'de vatandaşlar, fiyatı hızla yükselen sarımsağı taneyle alıyor.

Edirne'de sarımsağın haldeki kilogram fiyatı 20 liraya kadar yükseldi. Sarımsağın 205 gramı ise marketlerde 6 liraya satılıyor. Sarımsağın pahalılığından yakınan vatandaşlar da sarımsağı taneyle almaya başladı.

Hal esnafı Erdoğan Balcı, "Kuru gıdalarda en pahalı ürün sarımsak. Kalitesine göre kilosu 20-25 lira arasında değişiyor. İyi sarımsak 20-25 lira arasında. Tezgahlarda kilo ile satmazlar. Tane hesabı satarlar. Sarımsağın tanesi tezgahta 1 ila 1,5 lira arasında satılır. Sarımsak almak isteyen genelde fiyatın pahalı olmasından dolayı 1-2 tane alır marketten. Sarımsak yemek lükse giriyor diyebiliriz" dedi.