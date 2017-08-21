Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı ile ilgili sevindiren karar

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı ile alakalı sınır revizyon taleplerinin Orman ve Su İşleri Bakanlığınca onaylandığını duyurdu.

Sinop'ta pek çok ekosistemi bir arada barındıran Sarıkum Tabiatı Koruma Alanın, özel mülkiyete ait parsel alanın dışına çıkarılarak daha etkin korunması amacıyla AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş tarafından talep edilen sınır revizyonu, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca onaylandı.

Yeni düzenlemeyle 7736 dekardan 4920 dekara düşürülerek, özel mülkiyetten arındırılan Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı, artık etkin bir şekilde korunarak Sinoplulara hizmet verecek.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Maviş, Sarıkum Tabiatı Koruma Alanda mevcut sosyal problemlerin çözülmesi ve sahanın etkin korunması amacıyla, sınır revizyonunun büyük bir önem arz ettiğini belirtti.

Maviş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sarıkum Tabiatı Koruma Alanımız deniz, kıyı, kumul, göl, sulak alan ve orman ekosistemleri gibi pek çok ekosistemi bir arada bulunduran, zengin biyolojik çeşitlilik ve kaynak değerleri ile Sinopumuzun önemli turizm noktalarından biridir. Ancak mevcut durumda tapulu alanların tabiatı koruma alanı içerisinde yer alması, yapılaşma açısından büyük sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle sınır revizyonu büyük önem arz etmektedir. Bizlerde sınır revizyonu talebimizi Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na Sinop ziyaretleri esnasında iletme fırsatı bulduk. Sağ olsunlar talebimizi geri çevirmediler ve gereken onay alındı. Sarıkum Tabiatı Koruma Alanımız, yeni düzenlemeyle birlikte 7736 dekardan 4920 dekara düşürülerek, özel mülkiyete ait parsellerden ayrıldı. Artık tabiat koruma alanımız etkin bir şekilde korunarak, hemşehrilerimize hizmet verecek. Sinopumuz için hayırlı olsun" dedi.