Sarıçam Belediyesi’ndeki rehine krizine 2 tutuklama

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kamulaştırılan arazileri için teklif edilen fiyatı yetersiz bulup belediye binasını basıp, Emlak ve İstimlak Müdürünü silahla rehin aldıkları iddiasıyla gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan Murat Şu ve Mehmet Say yalpan itiraz üzerine tutuklandı. Öteki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 Haziran Pazartesi günü meydana gelen olayda, arazilerinin kamulaştırılması ve buna karşılık teklif edilen parayı az bularak belediye yetkilileriyle anlaşmazlığa düşen Murat Şu (37), Mehmet Say (36) ve harita mühendisi Hasan Çekiç (40) Sarıçam Belediyesi binasının birinci katındaki Emlak ve İstimlak Müdürü Üzeyir Çulha'nın başına tabanca dayayarak rehin aldı.

Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekipleri belediye binasına gelerek şahısları teslim olmaya çağırdı. Daha sonra devreye giren Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, şahısları ikna ederek rehine krizini sonlandırdı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Murat Şu, Mehmet Say ve Hasan Çekiç, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Savcılığın karara itiraz etmesinin ardından tekrar gözaltına alınan Murat Şu ile Mehmet Say "Silahlı tehdit", "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", ""6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Birden fazla kişi ile tehdit" olmak üzere 4 ayrı suçtan tutuklandı. Hasan Çekiç hakkında ise adli kontrol kararı verildi.