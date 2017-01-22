Şapkadan Hitler çıkarmak

Uzunca bir süredir İllüminati (İLLİ&MÜNADİ) ile ilgili araştırma yapıyor tespitlerde bulunuyorum ve kitap haline getirme aşamasındayım. Köşemdeki bazı yazılarımda da tespitlerimi sizlerle paylaşmaktayım. Mail yoluyla ulaşan okurlarım arasında İllüminati denilen örgütü kabul etmeyenler ya da abarttığımı düşünenler oluyor. Elbette herkes dilediğini düşünecektir bununla ilgili bir sorunum yok. Lakin meselenin özü hepimizi ilgilendirdiği için daha fazla kişiye ulaşma mücadelemi yoğunlaştırarak sürdürmeliyim. Bu nedenle bu hafta da bu konuyla ilgili bazı bilgileri ve düşüncelerimi aktarmak istiyorum.

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Hepimizin bir şekilde etkilendiği, Algı Yönetme yöntemleri Dünyanın başlangıcından bu yana var olan bir gerçektir.(bknz Bakara 35/Araf 20-21-22) İlk olarak şeytan yalan yeminle algı yönetmiştir. Ve günümüze dek her dönemin imkanları ölçüsünde algı yöntemlerini geliştirmiştir. Çağımızın ulaştığı teknoloji, aynı oranda algı yönetme yöntemlerini de geliştirmekte ve etkili kılmaktadır.

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İllüzyon direkt olarak algıyla alakalıdır ve İllüminati(İLLİ&MÜNADİ)nin de en etkili ve de eski silahıdır. Günümüzden Eski Mısır’a, Babil’e, Fırat Nehrinden Nil’e, Kudüs’ten Birleşik Krallığa, Nebukadnezar'dan Tapınak şövalyelerine uzanan da bir serüveni vardır.(Kitabımda detaylarıyla anlatıyorum)

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Basit bir örnekle, şapkadan tavşan çıkarma illüzyonunu hepimiz en azından televizyonda görmüşüzdür. Merak ediyorum da, günümüz için İllüzyon denmeyecek hafifliği göz önüne alındığında şapkadan tavşan çıkarma gösterisi ilk yapıldığında acaba insanların düştüğü hayret ile verdikleri tepkiler nasıldı? Şimdi yine o tavşanı ele alarak devam edelim. Sihirbaz zaten olan bir şeyi bizden saklayarak gösterisine başlıyor. Görmediğimiz şeyi daha sonra göstererek işini tamamlamış oluyor. Eğlence olarak yapıldığında gayet güzel görüntüler oluşuyor. Çoğu zaman benim de ilgimi çekiyor bu gösteriler.

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Madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak; Ben İllüminati yapılanmasına Baş öğreticileri şeytan olan ve kendilerini göstermeden gösteri yapan sihirbazlar çetesi diyorum. Derinliği, genişliği ve içeriği tam olarak bilinmiyor. Bir gösteri düşünün ki; Hitler diye biri Avrupa’nın altını üstüne getiriyor üstelik altı milyon Yahudi katlediyor! İlginç olanı ise Hitlerin Yahudi olma durumu. Bununla bitse yine iyi; Hitlerin Babaannesi Maria Anna Schicklgrube sihirbazlar çetesinin en önde gelen ailelerinden Rothschild'lerin evinde hizmetkâr olarak çalışması ve babasının ise Rothschild olduğu iddiası(Öteki Hitler-Walter C. Langer- Bir harf Yayınları. İstanbul/ Nisan 2005.) sizce de Hitlerin şapkadan nasıl çıktığını açıklamıyor mu?

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Bir gösteri daha var ki; şapkadan uçaklar çıkıp ikiz kulelere çarpıyor! Canlı yayınla kulelerin yıkılışı yayınlanıyor, CNN Filistin’de daha önce çekilmiş sevinç gösterisini canlıymış gibi aktarıyor? Direkt olarak Müslümanlar terörist gösteriliyor. Demek istediğim o ki; ikiz kulelere uçakların çarpması büyük gösterinin dikkat çeken bölümüydü. Sonradan şapkadan eli silahlı, vücudu bombalı canavarların(terörist) çıkarılması yerine zamanına göre uygulanan gösterinin diğer parçaları olarak sıralanıyor ve sıradanlaştırılıyor.

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Burada ince bir ayrıntıya değinmemiz gerekiyor. Her ne şekilde olursa olsun şeytanın yönetmenliğindeki bu gösteriler, adına ister algı ister illüzyon diyelim, bizim sorumluluğumuzu hafifletmediği gibi tam aksine mesuliyetlerimizi ağırlaştırıyor. Yani onlar işleri olan mundarlığı yapıyor diye bizim bu gösterileri izlemek şöyle dursun içinde bulunmamamız, dahası bunlara karşı mücadele vermemiz gerekiyor. Tıpkı 15 Temmuzda İllüminati(İLLİ&MÜNADİ)şapkasından çıkan tanklara, uçaklara ve silahlara kafa tutarak yaptığımız destansı duruş gibi.

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Bu yapının algı yöntemlerini işledikleri materyalleri inceledikçe planlarının akıl almaz boyutlara ulaştığını görüyorum. ‘Zaman ve boyut kırılması, uzaylı istilası, büyük bir kıyıma neden olacak virüs salgını’ uygulamak istedikleri gösterileriyle ilgili öngörülerimden bazıları. Bunlarla ilgili ayrıca yazılarım olacak inşallah. Bizim inancımız o ki, her ne tuzak kurarlarsa kursunlar, istedikleri kadar planlar yapsınlar Allah’ın dediği olur. Allah’ın Selamı hepimizin üzerine olsun…