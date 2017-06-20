Şanlıurfaspor’da iki transfer birden

TFF 1. Lig'den bu sene 2. lige düşen Şanlıurfaspor, iki transfer birden gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig'den bu sene 2. lige düşen Şanlıurfaspor, iki transfer birden gerçekleştirdi. Kızılcabölükspor'da 19 gol atan sağ açık oyuncusu Emir Can Sayar ile bir yıllık anlaşmaya varan Şanlıurfaspor, Ümraniyespor'dan da Abdullah Halman'ı kadrosuna kattı.

Her iki oyuncu da Kulüp Başkanı Emin Yetim'in girişimleriyle kendisini Şalıurfaspor renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.