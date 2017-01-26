Şanlıurfaspor, Gaziantepspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 6. haftasında Şanlıurfaspor ile Gaziantepspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik adamları açıklamada bulundu.

Hafta içinde Gaziantepspor ile anlaşan ve ilk maçına çıkan Teknik Direktör Bülent Uygun, böyle önemli bir kupadan elendikleri için üzgün olduklarını belirtirken, Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Serkan Demir ise grubu lider olarak bitirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Gaziantepspor'un ligde bulunduğu konum itibariyle çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Oynamayan arkadaşlarımızı görebilmek adına bugün onları sahaya en iyi şekilde sürmeye çalıştık. Çok eksiklerimiz var, çok çalışmamız gerekiyor. Kendi oyun felsefemizi oyunculara en iyi şekilde aşılayarak, Gaziantep şehir olarak, taraftarımızla, yönetimimizle, başkanımızla, Valimiz Ali Yerlikaya ile, Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile birlikte, destekleriyle tüm şehir olarak kenetlenip tek hedefimiz var, Gaziantepspor'u kümede bırakmak. Zor bir süreç ama ben futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Onlar benim dediklerimi yaparak bu zor süreci başarıp inşallah kümede kalacağız. Bu gün böyle güzel bir kupanın dışında kalmak bizim adımıza üzüntü verici. Orada olmak, orada o mücadeleyi vermek ve o kupayı kazanmak ülke için çok büyük bir başarı olur ama önümüzdeki yıllarda doğru planlamayla seneye de bu kupada gerekli yerde olmak istiyoruz" dedi.

Demir: "Liderliğin haklı gururunu yaşıyoruz"

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç'ın cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Yardımcı Antrenör Serkan Demir ise, "Gaziantepspor takımına geçmiş olsun diyor ve kendi takımımı da kutluyorum. Biz ilk yarıda oyuna iyi başlayamadık. Ortada topu iyi tutamadık. Devre arasında arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmada bunu ikinci yarı uyguladık. Alan paylaşımını iyi yaptılar. Haliyle bu da ikinci yarıdaki oyuna yansıdı. Oyunun karşılığında son dakikada da olsa gelen golle grubu lider olarak tamamladık. Süper ligin gediklisi Osmanlıspor, yılların takımı Gaziantepspor gibi takımların arasından lider olarak grubu tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.