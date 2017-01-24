Şanlıurfa’daki terör operasyonu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bombalı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen PKK/PYD terör örgütü üyesi 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, PKK/PYD üyesi 5 kişinin sınırdan geçiş yaparak Şanlıurfa'da başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bombalı saldırılarda bulunulacağı bilgisini aldı.

Konuyla ilgili operasyon yapan ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A., A.H. ve M.F.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.