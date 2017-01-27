Şanlıurfa’da terör propagandası yapan 11 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şahıslara yönelik çalışma yapan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Toplam 14 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şahıs gözaltına alınırken şahısların kaldığı evlerde yapılan aramada ise 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet dürbün, 1 adet kamera, 19 adet cep telefonu, 5 adet tablet bilgisayar, 9 adet flash bellek, 5 adet hafıza kartı, 21 adet örgütsel doküman ve 11 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.G., M.E., C.E., M.D., C.İ., R.M., N.E., M.L.B., İ.H.E., S.İ., F.G. adliyeye sevk edilirken D.K. isimli şahsın ise arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.