Şanlıurfa’da PKK/YPG operasyonu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Halfeti ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda M.K., M.O., E.E., H.E. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 adet av tüfeği, 3 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu, 8 adet CD/DVD, 5 adet kurusıkı tabanca ile 14 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K., M.O. ve E.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.E. ve A.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.