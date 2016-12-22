Şanlıurfa’da 42 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurularak arama yapılan yakıt tankerinden 42 bin paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir yakıt tankerinde arama yaptı. Yakıt tankerinin deposunun yan tarafını açan polis kaçak sigara ile karşılaştı. Tankerden çıkartılan sigaralar poşetlere konularak emniyete götürülürken sürücü Serkan S. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.