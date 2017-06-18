Sandıklı Belediyesi geleneksel iftar yemeği etkinliğine devam etti

Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Sandıklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen geleneksel mahalle iftarı programına katıldı. Etkinlikte binlerce vatandaş birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Sandıklı Belediyesi geleneksel iftar programına Ece Mahallesi ile devam etti. Havanın yağışlı olması sebebi ile spor salonunda yapılan iftar programına Vali Yıldırım'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kaymakam Köksal Şakalar, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, İlçe Müftüsü Davut Çalışkan ve yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. İlahilerin okunup, semazen gösterisinin de yapıldığı programda Vali Yıldırım, oruçların açılmasının ardından bir konuşma yaptı. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusundan bulunan ve Ramazan ayının güzelliklerinden bahseden Vali Yıldırım, "Cehennem azabından kurtulmanın vesilesi olan mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. İnşallah birkaç gün sonra mübarek Ramazan Bayramı'nı da kutlayacağız. Ramazan ayı rahmet, sabır, Kur'an ve sabır ayıdır. Bizlerin en büyük hasretlerinden birisi lokmamızı paylaşmaktır. Burada olan herkes belki kendi evinde iftarını yapabilirdi ama paylaşmak bir arada olmak için burada birlikte iftar yapıyoruz" diye konuştu.

"Günlük 50 bin kişiye ulaşıyoruz"

İftar programı ile ilgili bilgiler veren Başkan Çöl ise bu Ramazan ayında 10. mahalle iftarının yapıldığını kaydederek şunları söyledi:

"Ece Mahallesi her yıl gerçekleştirdiğimiz iftar programlarında en fazla katılımın olduğu bir mahalle. Gerçekleştirdiğimiz mahalle iftarlarında ve evlere dağıtımız yemeklerle günlük yaklaşık 50 bin kişiye ulaşıyoruz. Toplamda da 35 bin civarında mahalle iftarlarımızda vatandaşlarımız ile buluştuk. Ramazan'da bu tür organizasyonlar birlik ve beraberlik adına atılan en güzel adımlardan birisidir."

Başkan Çöl, öte yandan Sandıklı Meydanının da bayrama kadar yetişeceği ve açılacağı müjdesini de verdi.

Gerçekleştirilen etkinlik semazen gösterisi ile sona erdi.