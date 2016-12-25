Sanayilerde üretime kar molası verildi

Konya’da Salı gün başlayan ve yüksekliği merkezde bazı bölgelerde yarım metreyi bulan yoğun kar yağışı nedeniyle organize sanayilerde vatandaşlar işyerlerine ulaşmakta zorluk çekiyor. Etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle yollar tamamen karla kaplandı. 3-4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışına ve kapanan yolların açılmasına belediye ekipleri yetersiz kalınca bazı işyerleri kendi imkanları ile müdahale etmeye çalışırken bazısı da çaresizce bekledi. Pek çok işyeri kapanan yollar nedeniyle işçilerin ulaşımını sağlayamadıkları için üretime ara verdi. Dün kar yağışının olmaması ve havanın ısınması nedeniyle bazı bölgelerde yollar açılırken sanayilerde pek çok sokakta ulaşım sağlanamıyor. Sanayiciler üretimin aksamaması için kapanan yolların açılmasını talep ediyor.

MUHARREM DURSUN