'Sanatçı topluma rehber olmalıdır'

RÖPORTAJ: EMRE ÖZGÜL

GÖNÜLLERE REHBERİ OLDUM

Konser için Konya'ya gelen, türküleri ve eserleri toplumun büyük bir kesimi tarafından ilgi gören sanatçı ve besteci Ali Kınık, Merhaba Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Kınık, albümleri ile ilgili bilgiler verdi. Şarkıları ve şiirleri birçok sanatçı tarafından albümlerde seslendirilen, Türkiye'de müzikal ve bestecilik anlamında birçok başarıya imza atmış Ali Kınık, adından başarı ile söz ettiriyor. Türküleri dilden dile dolaşmaya devam eden Kınık, türküleri ile yüreklere tercüman oluyor.

ÖZGÜN OLMASI İLGİYİ ARTIRIYOR

Sevda türkülerini özleyenler tarafından çokça dinlenen ve kendine özgü bir tarzı olan Kınık, yaptığı birçok başarılı albüm ile dikkatleri üzerine çekti. Çoğu sanatçıdan farklı, özgün eserler ortaya koyan ve toplamda 8 albümü bulunan Kınık, albüm ve beste çalışmalarına devam ediyor.

KONYA SIK GELDİĞİM BİR ŞEHİR

**Öncelikle Konya'ya ilk kez mi geliyorsunuz? Konya sizin için ne ifade ediyor ve Konya'dan memnun kaldınız mı?

-Konya'ya ilk kez gelmedim. Konya'ya sıklıkla gidip gelen birisiyim. Konya'da dostlarımız çok. Konya, sevdiğim ve gelmekten, gezmekten keyif aldığım bir şehir. Konya kültürel ve tarihi olarak hassas bir şehir. Konya'nın zengin bir dokusu var. İçerisinde birçok güzelliği ve zenginliği barındıran Konya, dünyada da adından söz ettirmeyi başardı. Mevlana gibi büyük bir Allah dostunun türbesinin Konya'da olması Konya'nın değerine değer katıyor. Konya insanını da seviyorum. Halkının büyük çoğunluğu sıcak kanlı. İnsana, müziğe ve kültürel ögelere değer veriyorlar. Bunların hepsi Konya'nın gelişmesi için bir avantajdır. Konya'dan memnun kaldığım için sık sık gidip geliyorum. Evet Konya'dan fazlası ile memnunum.

HİSSETTİĞİM ŞEYLERİ ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM

**Müziğe nasıl başladınız ve sizin uzmanlık alanınız olduğu için soruyorum müzik ve beste sizin için ne ifade ediyor? Eser oluştururken en çok neyi dikkate alırsınız?

-Küçük yaşlardan itibaren müzik ile ilişkim bulunuyor. İçinde bulunduğum ortam ve çevremin şarkılarıma ve bestelerime hislerime etkisi var. Hissetmediğim bir şeyi yazmıyorum. Bir şey sevilir ya da sevilmezden ziyade, insanın kendi hissettiği şeyleri anlatmaya çalışması daha gerekli bir durum. Dinleyicinin sanatçıdan istediği samimiyettir. Kendinden bir şeyler bulacağı eserlerdir. Bunları dışta bırakarak bir eser ortaya koymanın bir anlamı olmaz. Anlatılanların somuttan yola çıkıyor olması daha güzel. Tabi ki işin teknik metni ve boyutu da var. Ama mümkün mertebe bu özelliği korumaya çalışıyorum. Şarkı ve beste oluşturmak için özel bir ortama ihtiyaç duyuyorum. Yalnız olmak gerekiyor. Yalnız olunca hissettiklerimi kağıda ve sazıma daha iyi döküyorum. İnsan olabildiğince yaşadığı toplum içinde eritmelidir eserlerini. Eserler de dinleyicilerimin kendinden bir şeyler bulacağı şeyler olmalı.

**İnsanın içinde bulunduğu kültür, bir sanatçının eserlerinin oluşmasında etkili midir? Bizim kültürümüz eser üretmek için yeterli mi? Kısaca bahseder misiniz?

-Türk kültürü, büyük bir kültürdür. Türk kültürünün çok soylu olduğunu ve birçok kültüre katkı sağladığını hepimiz biliyoruz. Geçmiş tarihlere baktığımız zaman karışımıza Türk kültürünün çok geniş bir alana yayıldığını görebiliriz. Çok zengin bir mirasa sahibiz. Her anlamda başarılara imza atmış bir milletiz. Anlatırken bile insanı böylesine heyecanlandıran bir kültür, tabi ki eserlerimin oluşmasında da çok etkili oldu ve olmaya da devam ediyor. Başarılar ile dolu şanlı tarihimizi, örfümüzü, geleneğimizi birliktelik ile korumak gereklidir. Dünya kültür hazinesine yeni ve dikkat çeken değerler sunduk. Türk kültürü dünya medeniyet daireleri içinde özel bir konuma sahip bir inceleme alanıdır. Bu kültüre sahip çıkmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde geleceğe daha sağlam adımlar atmak zorundayız.

ALİ AYŞE'Yİ SEVİYOR ÇOK TUTULDU

**Albümlerinizin hepsi birbirinden değerli. Ama bakılınca en dikkat çeken şarkınız “Ali Ayşe'yi Seviyor” oldu. Şarkınız televizyonlarda ki dizilere bile konu oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

-2010 yılında piyasaya çıkan 6. albümüm olan, “Ali Ayşe'yi Seviyor” adından çokça söz ettirmeyi başardı. Televizyon kanallarına ve filmlere konu olan şarkının özel bir hikayesi var. Bu şarkıyı gerçek bir Ayşe'ye yazdım. Dedim ya şarkılarımı yazarken gerçeklikten yararlanırım. Bu şarkının hikayesi de hayal ürünü değil. Albüm ilk yapılırken çoğu sanatçı ilginin bu kadar yüksek olacağını kestiremez. Şarkıya ilginin beklediğimden çok olacağını, dilden dile dolaşacağını ve dizilere konu olacağını beklemiyordum. Bu şarkının yapıldığı dönem itibari ile bu kadar öne çıkması beni şaşırttı.

ALİ KINIK KİMDİR?

1 Ocak 1974 yılında Malatya Akçadağ'da doğan Kınık, Elazığ Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Müziğe olduğu kadar edebiyata da değer veren Kınık, yaptığı başarılı çalışmalar ve albümler ile adından söz ettirmeyi başardı. Şarkıları ile Türkiye'yi ve sevenlerini etkileyen ve büyük bir hayran kitlesi bulunan Kınık, şarkılarının çoğunda yaşanmışlığın izlerinin olduğunu ifade etti. Kınık'ın piyasaya çıkan ilk albümü, Kültür Müzik etiketi ile 1996 yılında “Beni Öldü Say” oldu. Toplam 8 albümü bulunan Kınık'ın, Kınık'ın 2015 yılında piyasaya çıkan 8. albümü ise “Kalbi Kırık Şarkılar” oldu. Kurtlar Sofrası, Ali Ayşe'yi Seviyor ve bunun gibi birçok şarkısı beğenilerek dinlenen, başarılar ile dolu bir hayat ve meslek tecrübesi olan Kınık, müzik hayatına devam ediyor.