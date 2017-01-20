Samsun’da tüp patladı: 1 yaralı

Samsun'da bir evde tüpgazın patlaması sonucu meydana gelen yangında 1 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan D.T.'nin (30) evinde tüpgazın patlaması sonucu yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, patlama sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Doğan D.T., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.