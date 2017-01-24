Samsun’da şüpheli ölüm

Samsun'da ağaç fidanı dikmek için gittiği bahçedeki evinde hayatını kaybeden bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yukarıaksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Aksoy (64), Atakum ilçesi Yukarıaksu Mahallesi'ndeki bahçesine fidan dikmeye gitti. Ahmet Aksoy'un geri dönmemesi üzerine yakınlara aramaya çıktı. Ahmet Aksoy bahçesinde bulunan evin içinde lavabo önünde ölü olarak bulundu. Aksoy'un ölümü şüpheli bulundu ve jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ahmet Aksoy'un kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.