Samsun’da FETÖ’den 3 kişi tahliye oldu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 13'ü tutuklu toplam 50 kişinin yargılandığı ilk duruşmada 3 kişinin tahliyesine karar verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik Başarı Üniversitesi ile Başarı Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerine yönelik 2016 Eylül ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Y.B.'nin de aralarında bulunduğu akademisyen, doktor, avukat ve iş adamı ile emekli öğretmenden oluşan 14'ü tutuklu 51 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından dava açıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ilk duruşması sanık sayısı fazla olduğu için adliyenin konferans salonunda yapıldı. Dün başlayan bugün de devam eden duruşmada tutuklu sanıklar halkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyeleri için sağlık sorunlarını dile getirdiler. Mahkeme heyeti sağlık sorunları olan tutuklu sanıkların cezaevi şartlarında kalmalarına sağlık sorunlarının elverişli olup olmadığının araştırılmasına karar vererek, tutuklu yargılanan sanıklardan A.T., A.Z.B. ile M.N.İ.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verip duruşmayı 12 Ekim tarihine erteledi.