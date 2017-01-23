Samsun’da 74 kişinin yargılandığı FETÖ duruşması 4 gün sürdü

Samsun'da 37'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı FETÖ/PDY soruşturması davasının ilk duruşması 4 gün sürdü.

Samsun'un Bafra ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davanın ilk duruşması 4 günde tamamlandı. İş adamı, esnaf, öğretmen ve vatandaşların yer aldığı 37'si tutuklu 74 sanığın yargılandığı dava, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Çarşamba günü başladı. Perşembe ve Cuma günü devam eden duruşma, hafta sonu tatil olmasından dolayı bugün de devam etti. Bugün gün boyu süren duruşmada sanıklar kendilerini savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan M.Y. ve F.G.'nin tahliyesine karar verirken, diğer tutuklu sanıklardan T.M.'yi 40 bin lira, Y.K.'yi 30 bin lira, H.T., O.Ş., M.B., M.K., A.D. ve E.K.'yi 20'şer bin lira, M.A.G., A.G., A.İ.Ö., T.Ş., G.D., F.K., S.B., A.Y., D.N., A.Ö. ve A.P.'yi de 10'ar bin lira kefaletle tahliyelerine karar verdi. Tahliyesine karar verilen toplam 21 kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.