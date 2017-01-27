Salon şampiyonasında Eskişehir rüzgarı

Turkcell Türkiye Yıldızlar Salon Şampiyonası'nda Eskişehirli 3 sporcu üst sıralarda kendilerine yer buldu.

İstanbul Aslı Çakır Alptekin Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Eskişehir'den 3 isim katıldı. Eskişehirli Saltuk Buğra Kabeloğlu, Türkiye Yıldızlar U-18 Salon Şampiyonası'nda üç adım atlama kategorisinde 2. oldu. U-16 Salon Şampiyonası'na katılan Hamza Karakaş bin 500 metre koşuda 2.lik alırken, Zeynep Çaylak yüksek atlamada 3.lük kazandı.

Öte yandan yarışmalara toplam bin 300 sporcunun katıldığı öğrenildi.