Salon şampiyonasında Eskişehir rüzgarı
Turkcell Türkiye Yıldızlar Salon Şampiyonası'nda Eskişehirli 3 sporcu üst sıralarda kendilerine yer buldu.
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Turkcell Türkiye Yıldızlar Salon Şampiyonası'nda Eskişehirli 3 sporcu üst sıralarda kendilerine yer buldu.
İstanbul Aslı Çakır Alptekin Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Eskişehir'den 3 isim katıldı. Eskişehirli Saltuk Buğra Kabeloğlu, Türkiye Yıldızlar U-18 Salon Şampiyonası'nda üç adım atlama kategorisinde 2. oldu. U-16 Salon Şampiyonası'na katılan Hamza Karakaş bin 500 metre koşuda 2.lik alırken, Zeynep Çaylak yüksek atlamada 3.lük kazandı.
Öte yandan yarışmalara toplam bin 300 sporcunun katıldığı öğrenildi.
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